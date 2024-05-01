Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Belge Töreni ve ÇOMÜ Enleri Belge takdimi yapıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Sosyal Bilimler alanında yetkilendirdiği Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İşletme Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 4 yıl, İktisat Bölümünün ise 3 yıl süreyle akredite olmaya hak kazanması ve ÇOMÜ En’leri Ödülleri nedeniyle Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun katılımıyla Dekanlık Konferans Salonunda belge takdimleri yapıldı.

Rektör Erenoğlu tarafından Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin akreditasyon belgeleri Bölüm Başkanlarına ardından, ÇOMÜ EN’lerine belgeleri takdim edildi.