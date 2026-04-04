Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SEKA Kağıt Müzesi bünyesinde açık alanda sergilenen ve geçmişten günümüze ulaşan metal objeler, gerçekleştirilen titiz restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

Kentin endüstriyel mirasının önemli temsilcileri arasında yer alan bu eserler, tarihi değerlerine uygun bir yaklaşımla ele alınarak özgün yapıları korunmuş oldu. Yapılan çalışmalar sayesinde objelerin hem fiziksel dayanıklılığı güçlendirildi hem de estetik bütünlükleri özenle muhafaza edildi. Gerçekleştirilen uygulamalar, yalnızca eserlerin korunmasını değil, aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını da amaçlıyor. Bu kapsamda yenilenen objeler, ziyaretçilerle buluşturularak kentin sanayi geçmişine ışık tutmaya devam edecek. SEKA Kâğıt Müzesi'nde yürütülen bu çalışma, endüstriyel mirasa duyulan saygının ve kültürel değerlerin yaşatılmasına verilen önemin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.