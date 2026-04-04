Pazaryeri Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimde oylar eşit çıkınca Meclis 1. Başkanvekili kurayla belirlendi.

Pazaryeri Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlık etti. Meclisin yeni dönem görev dağılımları kapsamında Meclis 1 ve 2'nci başkan vekillikleri için seçimler yapıldı. Katip üyeler ile yedek katip üyelerin belirlenmesinin ardından, belediye encümeni ve imar komisyonu üyeleri de tek, tek seçilerek görevlerine başladı.

Meclis 1. Başkanvekili kurayla seçildi

Toplantının en dikkat çeken anlarından biri Meclis 1. Başkanvekilliğinde yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Selami Özdil ile Yeniden Refah Partili Kadir Naz arasında eşit oy çıkması üzerine kura çekimine gidildi. Heyecan dolu anların yaşandığı kura sonucunda Selami Özdil, Pazaryeri Belediyesi 1. Başkanvekili olarak seçildi.

Raporlar görüşüldü, komisyonlar belirlendi

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin belirlenmesinin ardından 2025 yılı faaliyet raporu meclis gündemine geldi. Rapor detaylı şekilde görüşülerek değerlendirilirken, 2025 yılı denetim raporu da okunarak meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Çarşı Mahallesi'nde trampa kararı

Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de Çarşı Mahallesi'ndeki bazı ada ve parsellere ilişkin trampa (takas) işlemleri oldu. Söz konusu düzenleme meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda karara bağlandı. Toplantıda ayrıca açık yüzme havuzunun 1 yıl süreyle tahsisi, imar komisyonu raporunun değerlendirilmesi ve üst yapı onarım bedeline ilişkin konular da ele alındı. Tüm maddeler ayrıntılı şekilde görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Tekin'den anlamlı hediye

Toplantı sonunda Başkan Zekiye Tekin, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, alınan kararların ilçe adına hayırlı olmasını diledi. Tekin ayrıca meclis üyelerine Türk bayrağı portresi hediye etti.