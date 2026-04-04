Esenyurt Belediyesi, nisan ayı boyunca her yaştan vatandaşa hitap eden bir kültür ve sanat programı hazırladı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde düzenlenen etkinlikler söyleşilerden tiyatroya, konserlerden çocuk programlarına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Esenyurt Belediyesi nisan ayı etkinlikleri kapsamında 13 Nisan Pazartesi günü saat 12.30'da 'Adam Olacak Çocuk Üniversite Kapısında mı Geçmeli?' başlıklı seminer düzenlenecek. 14 Nisan Salı günü 10.30-12.00 saatleri arasında 'Türkülerle Tarih ve Medeniyet Söyleşileri' gerçekleştirilecek. 17 Nisan Cuma günü saat 14.30'da 'Hat Sanatına Yolculuk' söyleşisi sanatseverlerle buluşacak. 28 Nisan Salı günü saat 14.00'te 'Kût'ül-Amâre Zaferi' söyleşisi tarih meraklılarını ağırlayacak.

Tiyatro ve sahne sanatları öne çıkıyor

9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de yetişkin tiyatrosu 'Sara'yı Evlendirmek', 22 Nisan Çarşamba günü yine saat 20.00'de 'Puslu Gece' sahnelenecek. Çocuklara yönelik tiyatro oyunları da programda geniş yer buluyor. 11 Nisan Cumartesi saat 13.00'te 'Sihirbaz Palyaçolar', 18 Nisan Cumartesi saat 13.00'te 'Afacanlar', 19 Nisan Pazar günü 'Aziz'in İstanbul Rüyası' ve 25 Nisan Cumartesi günü 'Kırmızı Başlıklı Kız Müzikali' sahnelenecek. 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de ise yetişkin tiyatrosu 'Ocak' izleyiciyle buluşacak. Etkinlikler kapsamında 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de 'Sesimiz Anadolu' konseri, 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de ise 'Bir Şarkı Bir Hayat' konseri müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Çocuklara özel etkinlikler ve şenlikler

23 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Turgut Özal Stadyumu'nda '23 Nisan Çocuk Şenliği' düzenlenecek. Ayrıca 13-19 Nisan tarihleri arasında 'Ayı Kardeşler: Dünya'ya Dönüş', 20-26 Nisan tarihleri arasında ise 'Muhteşem Kedi Maurice' çocuk sineması gösterimleri yapılacak. 26 Nisan Pazar günü saat 12.00 ve 14.00'te 'Anadolu Masalları' etkinliği miniklerle buluşacak. 15 Nisan Çarşamba günü 'Kafanın İçini Sınav Koçu', 28 Nisan Salı günü saat 12.30'da 'Yapay Zeka Çağında Yetenek Yönetimi' seminerleri düzenlenecek.

Esenyurt Belediyesi'nin nisan ayı boyunca gerçekleştireceği tüm etkinlikler ücretsiz olup, vatandaşlar kültür ve sanatla iç içe bir ay geçirme fırsatı yakalayacak. Vatandaşlar, etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.