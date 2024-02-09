Bilecik 1. Amatör Lig’de ikinci devrenin ilk haftası geride kalırken, A Grubu’nda Söğütspor, B Grubu’nda 1308 Osmaneli Belediyespor liderliklerini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig’de a ve b gruplarında 7’inci hafta sona ererken, 23 golün atıldığı haftada en farklı galibiyeti 1299 Bilecik Kulübü deplasmanda Güneşspor’u 7-1 yenerek aldı. A grubunun lideri Söğütspor kendi evinde ligin iddialı takımı Vitraspor’u 3-1 yenerken, Gölpazarı Belediyespor, Gülümbespor’u 5-0’lık sonuçla geçti. Ligde Kürespor haftayı BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor 18 puanla ligde liderliğini sürdürürken, 1299Bilecik Spor Kulübü ile Gölpazarı Belediyespor 15’şer puanla 2 ve 3’üncü sırayı paylaştılar. Vitraspor 13 puanla ligde 4’üncü sırada yer alırken, Kürespor 6, Gülümbespor 3 puanda kaldı. Ligin son sırasında yer alan Güneşspor henüz puanla tanışamadı.

B Grubu’nda ise, Karaköy ile İçköyspor 1-1 berabere kalırken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde Pazaryerispor’u 3-1 yendi. Akpınarspor ligden çekilen Dodurgaspor karşısında 3-0 hükmen kazanırken, 1308 Osmaneli Belediyespor haftayı BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası 1308 Osmaneli Belediyespor 18 puanla liderliği sürdürürken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor 15 punala ikinci sırada yer aldı.İçköyspor 13 puanla, Akpınarspor 10 puanla, Karaköyspor 8 puanla, Pazaryerispor 6 puanla yer aldı. Ligden çekilen Dodurgaspor 0 puanla son sıradaki yerini korudu.

Ligin 8’inci haftasında A Grubu’nda 11 Şubat günü 1299 Bilecik Spor Kulübü ile Kürespor, Gülümbespor ile Söğütspor, Vitraspor ile Güneşspor karşı karşıya gelecek. Gölpazarı Belediyespor ise haftayı BAY geçecek. B grubunda 10 Şubat günü oynanacak müsabakalarda Pazaryerispor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınarspor ile Karaköyspor, İçköyspor ile Osmaneli Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bu grupta da haftayı Dodurgaspor BAY geçecek.