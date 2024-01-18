Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Sadık Kaya, toplu değişime giderken neredeyse tüm birim sorumlularını değiştirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede yaşanan rüşvet olayların ardından 2022 yılında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, ardından geçen hafta görevinden istifa etmişti. Cumartesi günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti’den istifa ederek ’Bağımsız’ aday olarak Bilecik Belediye Başkan seçime giren Mustafa Sadık Kaya, yeni belediye başkanı olmuştu.

İlk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’ı görevden aldı

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, göreve ilk geldiği gün Özel Kalem Sekreterliğine Öznur Başoğlu’nu, ardından Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’ı görevden alarak yerine Bağımsız Meclis Üyesi Cabir Sağlam’ı getirdi. Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya bu sabah itibariyle kökten değişlik yaptı. Yapılan atamalara göre, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Özbek, Güven Çeker ve Özgür Algın, Emlak ve İstimlak Müdürü görevine Melih Tüfekçi, Çevre ve Koruma Kontrol Müdürü görevine Zafer Gürkan Akyurt, Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine Hikmet Şenol, Özel Kalem V. Müdürlüğüne Vahdetin Tetik, Su ve Kanalizasyon V. Müdürlüğüne Onur Kavuştu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler V. Müdürlüğüne Yalın Yalı, İnsan Kaynakları ve Eğitim V. Müdürlüğüne İlkay Çınar, Temizlik İşleri V. Müdürlüğüne Kenan Bozan, İmar ve Şehircilik V. Müdürlüğüne Ramazan Köse, Sosyal Destek Hizmetleri V. Müdürlüğüne M. Cihan Örs, Fen İşleri V. Müdürlüğüne Gökhan Özdemir atandı.

Bu arada, müdürlükler kadrosundan yer alan Mesut Ünver Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna, Şaduman Kandemir Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna, Deniz Esentürk Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna, Gülnur Genç Ay ise Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna atandı.