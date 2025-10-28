Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen binlerce çiçek ve süs bitkisi, kenttin cadde, sokak, park ve bahçelerini süslemede kullanılıyor.

Kenttin birçok noktasındaki cadde, sokak, park bahçe, dinlenme ve eğlence alanlarında çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ürettiği çiçek ve süs bitkileri ile Bilecik’i süslüyor.

Bilecik Belediyesi Sera alanında sonbahar ve kış döneminde çelikle üretimi yapılan binlerce bitki toprakla buluşuyor. İçerisinde, taflan, biberiye, nitida, formium, ateş dikeni, oya çalısı, gül, karayemiş, şimşir gibi binlerce çiçek ve süs bitkisi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından üretildikten sonra şehirdeki birçok noktada yer alacak.