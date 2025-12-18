Erenler Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu yollar sunmak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında, Bağlar ve Erenler Merkez mahallelerindeki cadde ve sokaklar sıcak asfaltla buluşturuluyor. Belirlenen program dahilinde zemin hazırlıklarını tamamlayan ekipler, asfalt serim işlemini gerçekleştirerek yolları daha güvenli hale getiriyor.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekipten sürecin ilerleyişi hakkında bilgi alan Dinç, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.