Bilecik’te bu yıl ilaçlama çalışmalarının geç başlaması sonucu kent merkezi adeta sinekten geçilmiyor.

Bilecik’te son günlerde gündüzleri karasinek, geceleri sivrisinekler vatandaşları çileden çıkarıyor. Sineklerin artan hava sıcaklıklarıyla birlikte arttığını ifade eden vatandaşlar; "Belediye ilaçlama yapıyor ama etki etmiyor. Sanki bu yıl biraz geç kaldılar ilaçlama yapmakta. Sineklerin artık akıl almaz bir şekilde arttığını, çocuklarını parka çıkartmaya tereddüt eder hale geldik. Sinek ısırması dolayısıyla çocuklarımızın her yeri şişti, kabartı ve kızardı. Sinekler öyle bir ısırıyor ki. Çocuklarımızın dışarı çıkmaz hale geldi" dediler.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kentte bu kadar sinek gözükmezken, vatandaşlar sinek ilaçlama aracı sokak aralarından çok hızlı geçtiğini, biraz daha yavaş geçmesini istediler.