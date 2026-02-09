Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Gençlik Merkezi'nde devam eden gitar kursunda gençlerle bir araya geldi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Gençlik Merkezi bünyesinde sürdürülen gitar kursunu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gitarların tınısı eşliğinde gerçekleşen ziyarette gençlerle sohbet eden Demir, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında müziğin birleştirici gücüne vurgu yapan İl Müdürü Demir, sanatsal faaliyetlerin gençlerin kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Demir açıklamasında, 'Gençlerimizin sanatsal gelişimine katkı sunan bu tür kursları çok önemsiyoruz. Gitar kursuna katılan tüm gençlerimize ve emeği geçen eğitmenlerimize başarılar diliyorum' dedi.