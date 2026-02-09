Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası başarıyla tamamlandı.

Bilecik Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi. Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden sporcular, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden takdir topladı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. İl Müdürü Demir, satranç sporunun zihinsel gelişime katkı sağladığını vurguladı.

Demir açıklamasında, 'Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Satranç gibi strateji ve düşünme becerilerini geliştiren branşlarda gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.