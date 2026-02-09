Bursa'da gerçekleştirilen Atletizm Kapalı Salon U16 Türkiye Şampiyonası'nda piste çıkan Bilecikli sporcu Ecem Uygun, 300 metre yarışında sergilediği performansla dikkat çekti. Uygun, 42.95 saniyelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Bilecik Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından elde edilen bu başarı Bilecik'i gururlandıran sporcu Ecem Uygun ve antrenörü Mert Moralı tebrik edildi.

Demir açıklamasında, 'Azmi, emeği ve mücadelesiyle göğsümüzü kabartan sporcumuz Ecem Uygun'u ve antrenörümüz Mert Moralı'yı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' dedi.