Kuzey Marmara Otoyolu Çatalçeşme-Çekmeköy gişelerinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarptı. Kazada sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çatalçeşme - Çekmeköy gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre 06 FMR 076 plakalı Kamber Yurt idaresindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda savrulan araç, gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Kamber Yurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle gişe geçişi kısa süreliğine trafiğe kapatılarak, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.