Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden, 'Cumhuriyet'in Divası' olarak anılan Bursalı sanatçı Müzeyyen Senar, ölümünün 11'inci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'nde dünyaya gelen ve birbirinden özel şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Türk müziğinin usta ismi Müzeyyen Senar'ı, vefatının 11'inci yıl dönümünde düzenlenen anlamlı bir programla andı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen anma gecesinde sanatçı Nurcan Başpınar sahne alırken, Müzeyyen Senar'ın en sevilen eserleri salonu dolduran yüzlerce dinleyici tarafından hep bir ağızdan ezgilerle yankılandı.

Renkli görüntülere sahne olan programa; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra Müzeyyen Senar'ın kızı Sebile Türksoy, Gököz Mahallesi sakinleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'Müzeyyen Senar bizim öncümüzdür'

Yeşil Bursa'da sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Sanatçı Nurcan Başpınar, 'Müzeyyen Senar bizim Öncümüz, konservatuvar okuma sebebimizdir. Okuma tavrı, tarzı ve kendine özgü sanatıyla her zaman saygı duyduğumuz bir isim oldu. Bizler de ondan sonra Türk sanat müziğini yaşatmak isteyen sanatçılar olarak, bu anlamlı gecede onun birbirinden kıymetli eserlerini seslendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Müzeyyen Senar'ın Kızı Sebile Türksoy, geceye katkılarından dolayı sanatçı Nurcan Başpınar'a çiçek takdiminde bulundu.