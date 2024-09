Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü altyapısında 2017’den bu yana forma giyen basketbolcu Eren Çapraz, akşam antrenmanı sonrasında Kulüp Başkanı Burç Özoğuz tarafından karşılanarak sürpriz bir şekilde A Takım’a seçildiğini öğrendi. Eren Çapraz, Balıkesir Belediyespor’un tarihinde altyapıdan yetişerek ana kadroya seçilen ilk basketbolcu oldu.

Balıkesirli gençleri sporla buluşturan ve şehrin spor altyapısını her geçen gün daha da güçlendirme hedefiyle yoluna devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kendi altyapısında yetiştirdiği gençleri profesyonel lige, A Takımına kazandırıyor. 2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyespor’un tüm altyapı kategorilerinde forma giyen 18 yaşındaki basketbolcu Eren Çapraz, akşam antrenmanının ardından kendisini soyunma odasında bekleyen Kulüp Başkanı Burç Özoğuz’un sürpriziyle karşılaşarak Balıkesir Belediyespor’un tarihinde altyapıdan yetişerek ana kadroya seçilen ilk basketbolcu olduğunun müjdesini aldı. İmzayı atarak Eren Çapraz’a uzatan Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, Eren Çapraz’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“Altyapımıza büyük önem veriyoruz”

Yoğun bir tempoda çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, “Yarışmacı branşlarımızın transfer süreçlerini tamamladık. Şu an takımlarımız kampta. Yeni sezona hazırlanıyorlar. Altyapımıza verdiğimiz önemi, desteği her zaman ifade ediyorduk. Bunlardan bir tanesini de hayata geçirmiş olduk. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı tarihindeki ilk altyapıdan oyuncumuza profesyonel imzayı attırdık. Bunun devamının gelmesi için ’Bir şehrin geleceği altyapısıdır’ diyoruz her zaman. Bunu devam ettirebilmek için basketbol altyapı koordinatörlüğüne Alaattin Yakan hocamızı göreve getirdik geçen hafta. Türk basketbol camiasının en değerli altyapı hocalarından birisidir. Bunun meyvesini de önümüzdeki 2 ya da 3 sene içerisinde almayı planlıyoruz” dedi.

Balıkesirli gençler altyapıdan yetişerek yükseliyor

Ne kadar Balıkesirli genci altyapıdan yetiştirerek profesyonel lige yükseltebilirlerse o kadar mutlu olacaklarını dile getiren Özoğuz, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın da söylediği gibi ’Balıkesir, sporun parlayan yıldızı olacak’ sözüyle birlikte bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımıza da bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Emeklerinin karşılığınım almak çok güzel”

28 Temmuz 2006 doğumlu olduğunu belirten başarılı sporcu Eren Çapraz ise altyapısında yetiştiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’nın profesyonel ligine seçilmenin onurunu yaşadığını söyleyerek, “Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’a 2017 yılında katıldım. Geldiğimde çocuktum. Şimdi A Takımda altyapıdan çıkan ilk profesyonel oyuncu oldum. Çok mutluyum tabii ki. Emeklerinin karşılığını almak çok güzel bir şey. Ben de emeklerimin karşılığını aldığım için mutluyum. Başkanımıza, genel koordinatörümüze, genel menajerimize, emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.