Bilecik'in Söğüt ilçesinde beş bin tonluk içme suyu deposunda sona geliniyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla yapımına başlanan 5 bin ton kapasiteli yeni içme suyu deposunda çalışmalar planlanan şekilde sona yaklaşıyor. İlçenin artan su ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilen projede, inşaat sürecinde önemli bir aşama geride bırakılırken depo yapısında büyük ölçüde ilerleme sağlandı. Modern teknoloji kullanılarak inşa edilen içme suyu deposunun tamamlanmasıyla birlikte Söğüt'ün içme suyu altyapısının daha güçlü, güvenli ve uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek; 'Söğüt'ümüz için üretmeye, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Mevcut altyapımızı daha sağlam hale getirmek ve hemşerilerimize kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor' dedi.