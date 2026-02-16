Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü bugün itibarıyla yeni valilik hizmet binasında faaliyetlerine başladı. Açıklamada, vatandaşların nüfus işlemlerine yeni hizmet binasında devam edebileceği belirtilirken, hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceği kaydedildi.