Sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü şekilde işleyen bir çete, bin 200 kişiyi toplamda 385 milyon TL dolandırdı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturmada, 7 ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 32 şüpheliden 19’u yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonlarından birine imza attı.

Alınan bilgiye göre araştırmalarda, çetenin dolandırıcılık yöntemleri dehşete düşürdü. Şüphelilerin, bungalov kiralama vaadiyle başlayan sahte ilanlardan tatil rezervasyonlarına, beyaz eşya satışlarından cinsel içerikli sohbet şantajlarına kadar çeşitli yöntemlerle vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. MASAK üzerinden yapılan incelemelerde, dolandırıcıların banka hesapları ve birbirleriyle bağlantıları detaylı bir şekilde ortaya çıkarıldı.

Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınırken, 9 şüphelinin hali hazırda cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; 4 kadın ve 1 erkek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, operasyonla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahte sosyal medya profilleri kullanarak şantaj yöntemiyle mağduriyet oluşturan şüphelilerin MASAK üzerinden yapılan incelemeler sonucu birbirleri ile bağlantılı olduğu belirlenen banka hesaplarında toplam 385 milyon TL para hareketi tespit edildiğini belirtti.

Ülke genelinde yaklaşık bin 200 vatandaşın bu çete tarafından dolandırıldığı belirlendiğini kaydeden Vali Aygöl, "Mezkur operasyon kapsamında 32 şüpheliye yönelik başlatılan çalışmalarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 9 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiştir. 4 şüpheli şahsa yönelik arama çalışmaları devam etmektedir. Tutuklanan şüphelilerin bir kısmının banka hesaplarını suç şebekesine komisyon karşılığı kullandırdığı anlaşılmıştır. Elde edilen bu haksız kazanç ve suç gelirlerine yönelik çalışma da devam etmektedir" dedi.

Bu tür olaylarla ilgili vatandaşları uyaran Vali Aygöl, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı daima dikkatli olunmasını istedi.