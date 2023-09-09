Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan arazi toplulaştırması çalışması nedeniyle kurum Pazaryeri İlçesinde çiftçilere bilgilendirme toplantısı yaptı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri'nde gerçekleşene toplantıda DSİ yetkilileri Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, İGF Haber Ajansı ve yerel haber sitelerinin muhabirlerini toplantı öncesi salondan çıkardı. Toplantının basın mensuplarına kapalı olduğunu öne süren kurum yetkililerini çiftçiler basın mensuplarını dışarı çıkardığı için kınadı.

Pazaryeri ilçesinin eski belediye başkanlarından Yenimahalle Muhtarı Kadir Mete basın mensuplarını toplantı salonundan dışarı çıkaran kurum yetkililerini yadırgadı.

Öte yandan bir vatandaşın toplulaştırma hakkında sorduğu soruya dedesinin hayat hikayesi anlatması şaşkınlık yaratırken dün çiftçiler kendi arasında yaptıkları toplantıda toplulaştırmaya karşı olduklarını belirterek arazilerinde toplulaştırma istemediklerini söyledi.