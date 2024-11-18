Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları düzenlenen kongre ile başkanı seçti.BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi parti binasında gerçekleştirilirken mevcut başkan Büşra Kanat güven tazeledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Aydemir, Pazaryeri ilçe Başkanı Yaşar Karabey ve partinin kadın üyelerinin katıldığı kongre de yeniden Kadın Kolları Başkanı seçilen aynı zamanda Belediye Meclis üyesi olan Büşra Kanat, AK Parti siyasetinin 22 yıldır gözbebeği, Türkiyede olduğu gibi Pazaryeri ilçemizde de gizli kahramanları AK kadınlarımızdır açıklamasında bulundu.

Kadınların fedakârlığı, emeği ve duası ile bu kutlu davada başarılı sonuçlar aldık ve almaya devam edeceğiz inşallah diye ifade eden Başkan Kanat, “İlçemizde özellikle her seçim döneminde eşinden çocuğundan feragat ederek kapı kapı gezip Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasını anlatan AK Yürekli Kadın arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kurulduğu günden itibaren kadınları siyasetin öznesi yapan, değer veren, ülkemize çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımız ile aynı çatı altında siyaset yapıyor olmanın engin gururunu hep yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine Pazaryeri ilçemizden güçlü bir omuz verebilmek için çabalıyoruz. Beni bu göreve tekrar laik gören Pazaryeri’li AK Kadınlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.