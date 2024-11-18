MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, ilçe ziyaretleri kapsamında Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Gördes ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İlçe Şefliğinde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, çalışmalar hakkında bilgi alarak, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile bir araya geldi.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR İNCELENDİ

Gördes ilçesine bağlı, Güneşli, Evciler ve Ulgar mahalleleri başta olmak üzere devam eden ve tamamlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar’a, daire başkanları, şube müdürleri ve yetkili personel de eşlik etti. Özellikle yağışlı havalarda kentin bazı sokaklarında meydana gelen taşkınların önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin yerinde incelemelerde bulunuldu. İnceleme sırasında vatandaşların taleplerini de değerlendiren heyet, Güneşli, Evciler ve Ulgar mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon imalatlarını yerinde inceleyip, istişareler yaparak fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Gördes Atıksu Arıtma tesisi de ziyaret edilerek, işleyişi hakkında bilgiler alındı.

“ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”

Gördes merkez ve kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına tüm ekiplerimiz ile birlikte seferber olma gayreti içerisindeyiz. Gördes ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarımız ile istişare etme fırsatı bulduk. Altyapı ve yağmur suyu hattı çalışmaları kapsamında tüm gerekli istişareleri ve incelemeleri yerinde yaparak, çözüme kavuşturmak adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Gördes ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.