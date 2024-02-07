Bilecik U15 Gençler Ligi 2023-2024 futbol sezonu kuraları çekilirken, lig 17,18 Şubat tarihinde başlayacak.
Bilecik U15 Gençler Ligi kuraları, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında çekildi. Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, kura öncesi lige katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, sportmence sezon olmasını dilerdi. Ligde Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü, Gölpazarıspor, Vitraspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü, 1308 Osmaneli Belediyespor, Ertuğrulspor ve Güneşspor katıldı. 17,18 Şubat tarihinde başlayacak ligin ilk haftasında Gölpazarıspor-1299 Bilecik Kulübü, Vitraspor- Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü- Ertuğrulspor, 1308 Osmaneli Belediyespor- Güneşspor karşı karşıya gelecek.
Kaynak: iha