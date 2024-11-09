Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren Bonna Porselen üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Aylık 1 milyon 800 bin üretim kapasitesine sahip olan Bonna Porselen, yıllık toplam 13 milyon ürüne ulaşan üretim hacmi ile Türkiye’nin porselen sektöründe önde gelen ihracat şampiyonları arasında yer alıyor. Şirket, toplam 620 çalışanıyla Bilecik’in ekonomik büyümesine ve istihdam olanaklarının artmasına önemli katkılar sunuyor.

Vali Aygöl, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bilecik, sanayi yatırımları ve üretim kapasitesi ile ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bonna Porselen gibi başarılı tesisler, şehrimizin ihracat gücünü artırırken istihdam olanaklarını da genişletiyor. Bu tür yatırımlar sayesinde Bilecik, üretimden istihdama, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda gelişme kaydediyor. Bonna Porselen’i başarısından dolayı kutluyorum ve şehrimize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.”

Bilecik’in sanayi potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren üretim tesisleri, şehre ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederken, Vali Aygöl’ün ziyaretleri ile bu tür yatırımların önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Vali Aygöl’e Pazaryeri OSB deki Bonna Porselen ziyaretine ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.