Gram altın 3043,20 TL’den alınırken 3085,47 TL’den satılıyor. Ons altın, 2683,90 dolar alış ve 2684,50 dolar satış fiyatıyla %0,80 oranında bir gerileme yaşadı.

Altın çeşitlerine baktığımızda, 22 ayar altın 2781,98 TL’den alınırken 2937,61 TL’den satılıyor. 14 ayar altının satış fiyatı ise 1652.75TL. Çeyrek altın alış fiyatı 4939 TL, satış fiyatı ise 5004 TL olarak güncellendi. Eski çeyrek altın ise 4901 TL’den alınıp 4958 TL’den satılıyor.

Yarım altın alış fiyatı 9893 TL, satış fiyatı ise 10.002 TL. Tam altın ise 19786 TL’den alınırken 19933 TL’den satılıyor.