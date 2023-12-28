Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyeleri tarım aletleri satan iş yerini ziyaret etti.

Bilecik Ziraat Mühendisi Odası Genç Bilecik Üyesi Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri tarım aletlerini tanımak amacıya bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’nde tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren işyerini ziyaret eden öğrenciler, işyeri yetkilisi Murat Özdemir’den bilgiler aldı. İşyerinde bulunan tüm tarım aletlerini genç öğrencilere tanıtan Murat Özdemir, makinelerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi.