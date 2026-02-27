Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, iftar öncesinde Bilecik merkezde çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafla tek tek sohbet eden Vali Faik Oktay Sözer, iş yerlerinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, iletilen talep ve önerileri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi çarşıya yansırken, esnafın görüş ve değerlendirmeleri alınarak şehir hayatına dair konular üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Ramazan ayının manevi ikliminde esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Esnaflarımızın talep ve önerilerini önemsiyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, Ramazan ayının ilimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum' dedi.