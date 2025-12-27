Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılarından bugün Bilecik'in yüksek kesimlerindeki köylere mevsimin ilk karı düştü.

Bilecik merkez, Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken, kartpostalım görüntüler oluştu. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı etkisini sabaha kadar gösterdi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, belediye ve ilgili kurumlar ise muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.