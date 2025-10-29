Başarılı atlet ve antrenörü Medeni Demir, bu önemli başarının ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ramazan Demir, ziyarette sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sporcumuzun elde ettiği bu önemli başarı, hem ilimiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sebahat Demir’in Tiran Maratonu’ndaki derecesi Bilecik’in atletizm alanındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, genç sporcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.