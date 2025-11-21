Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda, Bilecikli taekwondo sporcusu Altuğ Gesge, Avrupa üçüncüsü oldu.

İsviçre’nin Aigle şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda, Milli Takımı başarıyla temsil eden Gesge, şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çekti. Sporcuya şampiyona süresince antrenör Hanife Yıldız eşlik etti ve elde edilen başarıyla birlikte Türkiye’ye önemli derecelerle döndü.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.