Bilecik’te aynı istikamette seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; TOKİ Kavşağından kent merkezine seyir halindeki 11 ABK 733 plakalı otomobil sürücü Yasin B. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı istikamette seyir halindeki Beytullah Can K., idaresindeki 11 ABN 510 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasından 11 ABK 733 plakalı otomobil sürücü Yasin B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.