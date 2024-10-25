Bilecik’te Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallerde yaklaşık 77 saattir yaşanan su kesintisi tepkiye neden oldu.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle vatandaşlar, hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirterek tepki gösterdi. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen su arızasını onarmak amacıyla 52 saat boyunca çalışmalarını sürdürdü. Meydana gelen büyük arızayı onarmak için gece gündüz çalışan ekipler, su hattındaki eski ve kullanılamayan boruları yenileriyle değiştirdi.

"Cuma günü sabah erken saatlerde şebekelerimizin bulunduğu depolara suyun ulaşması planlanmaktadır"

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğinden konu hakkında yapılan açıklamada, "Karasu ana isale hattında devam eden bakım onarım çalışmaları sırasında arızanın bulunduğu çelik borularda çürükler ve büyük çapta yarıkların olduğu, bu nedenle kaynak yapılamayacak durumda olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine hızlı bir şekilde çelik boru temini sağlanmıştır. Arızanın bulunduğu alanda çalışmalarımız aralıksız 52 saattir devam etmektedir. Perşembe günü öğle saatlerinde çalışmaların tamamlanması planlanmakta olup daha sonra Karasu hattına hızlı bir şekilde su verilecektir. Cuma günü sabah erken saatlerde şebekelerimizin bulunduğu depolara suyun ulaşması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan şuanda kentte bazı mahallerde hala su bulunmadığı öğrenilirken, vatandaşlar ise cuma namazına giderken abdest alacak su olmadığını söyledi.