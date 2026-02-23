Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, anaokulu velilerine 'Dolandırıcılık ve Akran Zorbalığı' eğitimi verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen programda, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrenci velilerine iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık çeşitleri ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Özellikle son dönemde artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında velilere detaylı bilgiler verildi. Dolandırıcılık çeşitleri, şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ve mağduriyetlerin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler anlatıldı. Eğitim kapsamında ayrıca akran zorbalığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, ailelerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olmalarının önemi vurgulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bilinçli toplum, güvenli yarınlar' hedefiyle farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.