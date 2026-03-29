Bilecik'te jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen 'güven ve huzur' uygulamasında 15 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 31 ekip ve 118 personel görev aldı. 12 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 713 şahıs sorgulanırken, aranan 15 kişi yakalandı. Denetimlerde bin 519 araç kontrol edilirken, çeşitli ihlallerden dolayı toplam 35 bin 357 TL idari para cezası uygulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 8 araç trafikten men edildi. Öte yandan, ekipler tarafından 7 iş yeri, 10 okul çevresi, 8 park ve bahçe ile 9 metruk bina da kontrol edildi.

Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi gözaltına alındı, 12 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.