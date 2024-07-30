Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde köy kadınları yıllardır sürdürdükleri gelenekle hep birlikte aşure yapıp gelen davetlilere ve köy halkına dağıtıyor.

Çömlekçiliği ile ünlü Kınık köyünde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken köy kadınları muharrem ayı dolayısıyla her yıl farklı bir evde toplanıp imece usulü özveriyle aşure yaparken yaptıkları aşureleri köy meydanında davetlilere ve kapı kapı dolaşıp yaşlı vatandaşlara ikram ediyor.

Kınık köyü caminde muharrem ayı dolayısıyla okutulan mevlid-i şerif sonrası kadınlar tarafından yapılan bin 500 kişilik yemek ve aşure köydeki vatandaşlara ve davetlilere dağıtıldı.

Kınık köyünde ikamet eden Neriman Gümüştekin “Köyümüzde gelenek haline gelmiş olan aşuremizi büyüklerimiz ile hep birlikte yaptık. Büyüklerimize çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun” dedi.

“Geleceğimize güzel yöresel miras bırakıyoruz”

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; “Kınık köylü hanımların bizler için hazırlamış olduğu birlik beraberlik için bu köyü ve Pazaryeri ilçemizdeki hemşehrilerimizi bir araya getirmek adına aşure ikram ettiler hazırladıkları aşurelerden. Biz buradan bütün köylerimize ve Pazaryeri halkımıza teşekkür ediyoruz. 7 den 70’e çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir yöresel miras bırakıyoruz aslında. Burada emeği geçen hanımlarımıza güzel aşureleri, güzel yemekleri için teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah. Nice bereketli, nice bolluk bereketlik içinde geçen aşure ayları dileğiyle” dedi.

“150 yıldır çömlekçilik sanatını dünya tanıtan köyümüz”

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman; “Zanaatkârları ve Çömlekçiliği ile meşhur köyümüz Kınık köyümüzdeyiz. Bu gün gördük ki birliği ve beraberliği ile meşhur olması gereken köyümüz. Muhabbetiyle meşhur olması gereken bir köyümüz. Aşure programı düzenlediler bizlerde katıldık. Muhtarımız çok güzel bir program düzenlemiş. Burada buraya katılan buraya emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burası en sevdiğimiz en fazla duyulmasını istediğimiz köylerimizden bir tanesi. Çünkü gayreti daim olan bir köyümüz. 150 yıldır çömleğini zanaatını çamurdan dönüştürdü. Bu eserleri bütün dünyaya tanıtan bir köyümüz. Avanos’tan diğerlerden çok daha önce bu sanata başlamış köyümüz. Bu mana da çok değerli. Bizde bu değerleri daha uzaklara daha fazla insana ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onlarda bu gayreti gösteriyorlar. Böyle programları devam ettiriyorlar. Ben muhabbetlerinin birliklerinin beraberliklerinin daim olmasını diliyorum. Bu konuda kimin gayreti varsa teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kınık köyünde kadınlar tarafından hazırlanan aşure etkinliğine Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis Üyeleri Mayir Küçük, Ekrem Yunak ve çevre köy muhtarlarının yanı sıra köylü vatandaşlar davetliler katıldı.