Bilecik’te hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle merkezde çiçek açan badem ağaçları havadan böyle görüntülendi.

Bilecik’te 1 aydır hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredince mezarlık mevkiinde yüzlerce badem ağacı havanın sıcaklığına aldanınca çiçekleri açarken, kış aylarındaki bu durum vatandaşları hayrete düşürdü. Bölgeler zamansız badem çiçeklerin açması vatandaşları ise hayrete düşürürken, yetkililer bu mevsimde ağaçların çiçek açmasının iyi olmadığını vurgulayarak don olduğu takdirde meyvelerin zarar göreceğini belirtti.