Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

İlkbahar ve yaz mevsiminde park ve bahçeler yanı sıra birçok noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, kış mevsiminde de uygun bitkilerle güzelleştirmeye devam ediyor. Başta orta refüjler olmak üzere birçok park, bahçe ve dinlenme alanında kullanılan bitkilerin üretildiği sera alanında kış mevsimi çalışmaları da yerine getiriliyor. Onlarca çiçek ve bitkinin üretildiği sera alanında hazırlanan bitkiler şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşuyor.

Ağaç budama çalışmaları gerçekleştiriliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca birçok mahallelerde budama çalışmaları da yapılıyor. Budama çalışmalarına yönelik vatandaşların da talebini yerine getiren ekipler, ilkbahar dönemine kadar yüzlerce noktada budama çalışması yapacak.