Bilecik'te basketbol okulları bünyesinde disiplinli ve planlı antrenmanlar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı okulları çatısı altında Bilecik'te yürütülen basketbol antrenmanlarında, hız, denge ve koordinasyon odaklı hazırlık çalışmalarının ardından pas trafiği, şut ritmi ve savunma yerleşimleri üzerine uygulamalara yer veriliyor. Akıcı ve tempolu çalışmalarla sporcuların karar verme ve reaksiyon sürelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda her sporcu oyunun içinde aktif rol alırken, disiplinli çalışma anlayışıyla sahaya yansıyan oyun karakterinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı okulları kapsamında yürüttüğümüz basketbol antrenmanlarında amacımız; sporcularımıza disiplin kazandırmak, oyuna karakter katmak ve onları hem sportif hem de kişisel gelişim açısından en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır' dedi.