Bilecik Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı pazartesi oturumu, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken, bir çocuk sosyal tesisine ’Afife Jale Çocuk Sosyal Tesisi’ adı verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı’nın Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü’nde değişiklik yapılması talebinin görüşülerek, karara bağlandığı toplantıda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (l) bendi ve 48’inci maddesine istinaden 8 Ocak 2013 tarih ve 2013/5 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kurulan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün kaldırılarak Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun iptal edilmesi ve ödeneğinin aktarılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (l) bendine istinaden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü biriminin kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere Su ve Kanalizasyon Müdürü kadrosu ihdası konusu görüşülerek kabul edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (n) bendi ve 81’inci maddesine istinaden merkez, İstiklal Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi No.5/2 adresinde yapımı tamamlanan Çocuk Sosyal Tesisine ’Afife Jale Çocuk Sosyal Tesisi’ isminin verilmesi konusunun görüşülerek, karara bağlandı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (n) bendi ve 81’inci maddesine istinaden merkez, Osmangazi Mahallesi, 312. Sokak No.11 adresinde yapımı tamamlanmakta olan Çocuk Sosyal Tesisine ’Halide Edip Adıvar Çocuk Sosyal Tesisi’ ismi verildi.

Toplantıda ayrıca İsmetpaşa Mahallesi’nde uygun görülen bir alana PTT için ATM noktası konulması konusu görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılacak inceleme sonunda uygun görülen noktaya PTT için ATM noktası kurulması karara bağlandı.