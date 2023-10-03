Yankı Yemek İştiraki olan Doybox Gıda Bidaa markası ile "Geleneğin Pratik Tadı" sloganıyla girdiği EDT Pazarında fark oluşturuyor. Firma ürünlerini sergilediği fuarlarda katılımcılardan tam not aldı.

Yankı Yemek İştiraki olarak “Geleneğin Pratik Tadı” sloganıyla Ev Dışı Tüketim (EDT) pazarına iddialı bir giriş yapan Doybox Gıda, inovasyon ve yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Firma, Bidaaürünlerinin satışa sunulacağı yeni nesil hızlı tüketim noktalarını Bursa’dan başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırma hedefiyle yola çıkıyor. Firma ilk hızlı tüketim noktasını Kasım ayı içinde Bursa Zafer Plaza AVM’de tüketicilerin beğenisine sunacak.

Doybox Gıda, son olarak İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen 31. Worldfood Fuarı ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenenTURFOOD 5. Bursa Gıda Fuarı’nda boy gösterdi ve her iki fuarda da hızlı tüketim noktaları ve tam otomatik hazır çorba makineleri olan Doymatikleri tanıttı.

Doybox Gıda’nın Bidaa markası ile ürettiği yeni nesil hızlı tüketim ürünleri, toplu tüketim yerlerinde de büyük bir talep ve ilgi görüyor.Özellikle restoranlar ve hızlı tüketim noktaları işletmeleri için zaman ve maliyet avantajları sunan Bidaa ürünleri, geleneksel tatları ve doğallığı koruyarak tüketicilerin öncelikli tercihi haline geldi. Özellikle 35 yaş altı gençlerin ev dışında yemek yeme alışkanlıkları göz önüne alındığında, bu tür hızlı ve pratik ürünlerin pazarda büyük bir potansiyele sahip olduğu açıkça görülüyor.Öte yandan, Doybox Gıda, Bidaa Hızlı Tüketim Noktaları zincirini kurarak perakende pazarına da girmeyi de planlıyor. Şirket, kendi markasıyla önce Bursa’da başlayacak ve ardından Türkiye genelinde hızlı tüketim noktalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Potansiyeli yüksek

Yankı Yemek A.Ş ve Doybox A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, yenilikçi ürünlerinin ve Bidaa Hızlı Tüketim Noktaları konseptinin, değişen tüketim alışkanlıklarına uygun olduğunu belirtti. Değişen yaşam şartlarına sonrasında tüketicilerin hızlı, pratik ve lezzetli yiyeceklere olan taleplerini karşılamak amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Dönmez, bu konseptin Türkiye ve dünya pazarlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Dönmez, katıldıkları son 2 fuarda ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ve hızlı tüketim noktaları ile Doymatikleri yakında kullanıma sunacaklarını da belirtti. Dönmez, ilk Hızlı Tüketin noktasını Kasım ayı içinde Bursa Zafer Plaza AVM’de hizmete açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.