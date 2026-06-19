Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir işçi elini mikser makinesine kaptırdı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü mevkiinde bulunan bir işletmede iş kazası meydana geldi. İşletmede çalışan Serkan T.'nin, seramik yapıştırıcı malzemelerini karıştırdığı mikser makinesine müdahale etmek istediği sırada elini makineye kaptırdı. Kaza sonucu yaralanan işçinin sağ el başparmağının olmadığı, işaret parmağının ikinci boğumdan itibaren koptuğu, üçüncü parmağında kesi, ikinci parmağında doku kaybı ve avuç içinde kemiklere kadar doku kaybı oluştuğu belirtildi.

Yaralı işçi Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.