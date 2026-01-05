Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları bünyesinde yürütülen boks antrenmanlarıyla gençler ringlere hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında gerçekleştirilen boks antrenmanları, dayanıklılık, hız ve güç geliştirmeye yönelik ısınma çalışmalarıyla başlıyor. Programlar, alanında uzman antrenörler eşliğinde planlı ve disiplinli bir şekilde uygulanıyor. Antrenmanlarda teknik vuruşlar, kombinasyon çalışmaları ve kondisyon programlarıyla sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimleri destekleniyor. Düzenli çalışmalar sayesinde genç sporcular, disiplin, özgüven ve mücadele ruhu kazanarak müsabakalara hazırlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Spor okullarımızda yürütülen boks çalışmalarıyla gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Sporun her branşında olduğu gibi boksta da altyapıya büyük önem veriyoruz' dedi.