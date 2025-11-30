Bilecik’te minik öğrenciler "Cami Market Projesi" kapsamında merak ettikleri o markete geldi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Cengiz Topel İlköğretim Okulu öğrencileriyle Cami Market Projosi"ni merak ettiklerini öğretmelerine iletti. Bu doğrultuda proje kapsamında Sanayi Camii içine açılan marketi okulun 3 ve 4A sınıfının öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret boyunca minilere İlçe Müftüsü Dr. Hasan Nacar eşlik etti. Çocukların güzel, samimi ve doyurucu bir sohbet gerçekleştiren Müftü Nacar, onlara Diyanet Çocuk Takvimi hediye ederek sevinçlerine ortak oldu.

Programın sonunda çocuklara Cami Market ürünlerinden ikramlarda bulundu.