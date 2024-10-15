Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Örtü Altı Üreticilerine Marul Fidesi Projesi” kapsamında çiftçilere 1.126.000 adet marul fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Marul Fidesi Dağıtımı Programı’na katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Aygöl; “Yalnızca Bilecik'e değil, Memleketimizin her köşesine üretmenin mutluluğunu ve 82 farklı ürün çeşidiyle, Türkiye'de en çok farklı ürün yetiştiren İllerden olmanın gururunu yaşıyoruz.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında; “Örtü Altı Üreticilerine Marul Fidesi Projesi” ile ilimizde 1.126.000 adet marul fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun diyoruz. Devlet olarak üreticimize desteğimiz her zaman devam edecektir” dedi.