İMES OSB’de ihracat ağırlıklı üretim yapan Türkiye’nin yerli ve milli markası DDC Makina, Avrasya’nın en büyük ve en kapsamlı ambalaj fuarına katılacak. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, DDC Makina’nın bir dünya markası olduğunu belirterek, “Fuarda bir çok ülke ile ihracat köprüsü kuracağımıza inanıyorum” dedi.

Çok sayıda ülkeden yaklaşık 958 firmanın stant açacağı Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Temizlik konfeksiyon üretim hattı ile fuarda ulusal ve uluslararası alıcılarla buluşacak olan DDC Makina, Salon 11A, Stand 1191’de fuar boyunca makinalarını sergileyecek.

Son teknoloji ve yapay zeka ile donatılan, tümü kendi teknik kadrosu tarafından tasarlanan makinelerini dünyaya tanıtacak olan DDC Makina’nın standında, fuar süresince 10 teknik personel görev yapacak. Fuarda, DDC Grup ve DDC Makina Yönetim Kurulu Başkanvekili Hatice Öztürk de hazır bulunacak. Ambalaj ürünlerinin yanı sıra, gıda işleme ile ambalaj makineleri ve ekipmanlarına yönelik çözümlerin bir arada sergileneceği Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı; Türkiye’nin yanı sıra, Orta Doğu, Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’dan gelen gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin karar vericileriyle buluşma imkanı sağlayacak.

Diğer yandan Avrasya Ambalaj Fuarı’na iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen DDC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, DDC Makina’nın bir dünya markası olduğunu belirterek, “Fuarda bir çok ülke ile ihracat köprüsü kuracağımıza inanıyorum” dedi.

Daha önceleri Dubai, Kıbrıs, Almanya ve yine Tüyap’ta gerçekleşen fuarlarda ülkemizin bayrağını dalgalandırdıklarına dikkat çeken Öztürk, “Farklı bölge ekonomilerinin kavşak noktasında bulunan İstanbul’da gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı’nda adeta teknoloji yarışacak. DDC Makina olarak bizler dersimize çok iyi çalıştık. DDC Makina, elde ettiği son teknolojiyi fuarda dünya ile buluşturacak. 29. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’nda sizleri standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. En yeni teknolojilerimiz ve yenilikçi çözümlerimizle Salon 11A, Stand 1191’de buluşalım. Fuar boyunca sizlerle tanışmayı heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.