Bilecik’te 23 gün önce kaybolan Halil Kara’nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti hayvanları otlatan kadının bulduğu kemikler ortaya çıkardı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyüne 23 gün önce hayvancılık yapan Halil Kara’nın ailesi jandarmayı arayarak kayıp ihbarı yaptı. Başta jandarma ve AFAD ekipleri olmak üzere şahsı günlerce aradılar fakat sonuç elde edemediler.

Cinayeti hayvanları otlatan kadın çözdü

Dün öğle saatlerinde köy merkezine 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir kadın, jandarmaya kemir parçaları gördüğü ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede toprağa gömülmüş bir ceset bulundu. Cesedin gömülmeden önce naylona sarıldığı ve üzerinin taşlarla örtüldüğü tespit edildi. Ekiplerin bulunan cesedin 23 gün önce kayıp ihbarı verilen Halil Kara’ya ait olduğunu ortaya çıkardı. Yaptıkları çalışmayla aralarında daha önceden husumet bulunan Rıza Ö. gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Şahıs ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

Öte yandan Rıza Ö., olay günü tarlada karşılaştığı Halil Kara’yı vurup gömdüğünü itiraf etti.