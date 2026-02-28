Edirne'nin Keşan ilçesinde, Trafik Büro Amirliği ekipleri, tescilsiz motosiklet kullanan kasksız ve ehliyetsiz sürücüye, 88 bin 500 TL idari para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde motosikletlere yönelik uygulama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurdu. Motosikletin tescilsiz, sürücüsünün ise kasksız ve ehliyetsiz olduğunu belirleyen polis, sürücüye toplamda 88 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.