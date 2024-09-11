Bilecik’te durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce istihbarat ekipleriyle koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli araçta; 5,39 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan şüpheli hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: iha