Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler’i, ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ”Edirne Vali Yardımcımız ve İpsala Kaymakamımız Sayın Ömer Sevgili ile Trakya Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde Sayın Rektörümüze başarılar diliyor, üniversitemizin ve bölgemizin gelişimi adına çok güzel işlere imza atacağına inanıyoruz.” dedi.

Kaynak: igf