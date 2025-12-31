Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi. Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılan açıklamada, 'İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır' denildi.

Kaynak: İHA