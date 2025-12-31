2025: Zorlu Küresel Koşullarda İnegöl Farkı

Başkan Yavuz Uğurdağ, dünya genelinde mobilya pazarının 500 milyar dolar seviyelerinde seyrettiği ve faiz baskısıyla talebin daraldığı bir dönemde İnegöl’ün tüm zorluklara rağmen pozitif ayrıştığını belirtti. 2025 yılında Türkiye’nin toplam mobilya ihracatına İnegöl’ün sağladığı katkının arttığını vurgulayan Uğurdağ, "İnegöl mobilyası, sadece bir üretim merkezi değil, artık dünya çapında tescilli bir tasarım ve güven markası olma yolundadır" dedi.

UR-GE ve TAFEX: İhracatta Çifte Kaldıraç Etkisi

Başkan Uğurdağ, 2026 yılının en büyük müjdesini UR-GE projeleri ile verdi. İTSO bünyesinde hayata geçirilecek yeni UR-GE projelerinin, TAFEX projesiyle tam bir entegrasyon içinde yürütüleceğini belirten Uğurdağ, şunları söyledi: "İTSO bünyesinde kuracağımız yeni UR-GE gruplarımızla, firmalarımızın Amerika kıtasında rekabet gücünü bilimsel ve stratejik bir temele oturtuyoruz. En önemlisi; TAFEX’in Amerika pazarındaki lojistik ve pazarlama gücüne uygun tüm faaliyetlerimizi Devlet Desteği kapsamına alıyoruz. Bu sayede firmalarımız, eğitimden danışmanlığa, yurt dışı pazarlamadan tanıtıma kadar tüm süreçlerde devletimizin güçlü desteğini arkalarında hissedecekler. TAFEX ve UR-GE sinerjisi, İnegöl mobilyacısının Amerika kıtasındaki en büyük silahı olacak."

MODEF: Geleceğin Ticaret Köprüsü

2025 yılında düzenlenen fuarların başarısına değinen Uğurdağ, MODEF’in 2026 yılında çok daha teknolojik ve alıcı odaklı bir yapıya bürüneceğini müjdeledi. İnegöl’ün ihracat odaklı büyüme modelinde MODEF’in "vitrin" görevini en üst düzeyde yapmaya devam edeceğini ifade etti.

2026: Umut ve Atılım Yılı

Sektöre 2026 için umut dolu bir mesaj veren Başkan Yavuz Uğurdağ: "Dünya ekonomisindeki toparlanma emareleri ve Amerika pazarındaki TAFEX projemizle 2026 yılı, İnegöl için yeni bir 'ihracat başarı hikayesi' yılı olacaktır. Devlet destekli UR-GE projelerimizle kapasitemizi artıracak, TAFEX ile sınırlarımızı aşacağız. İnegöl iş dünyası olarak birleşerek büyüyeceğiz. 2026'da hedefimiz; her evde bir İnegöl mobilyası, her kıtada bir İnegöl imzasıdır."